Mutter und Tochter aus der Steiermark wollten einen Tagesausflug machen, als sie in Kärnten in einen Unfall geraten sind. Nun suchen sie ihre Helferin. "Sie stieg zu meiner Mutter ins Auto, als sie eingeklemmt im Wagen lag und blieb die ganze Zeit bei ihr."

Eine Mutter und ihre 16-jährige Tochter wollten am Samstag an den Wörthersee fahren. Sie machten sich von Judenburg auf den Weg nach Pörtschach. Doch auf der B 317 im Bereich Pöckstein/Zwischenwässern (Gemeinde Strassburg) endete der Tagesausflug dramatisch: Ein Niederösterreicher wollte gleich mehrere Fahrzeuge überholen und löste einen Unfall aus, in den drei Autos verwickelt waren. „Ich habe noch gesehen, wie ein Auto in uns hinein kracht. Dann schloss ich die Augen“, schildert die 16-jährige Steirerin am Tag nach dem Unfall. Sie erlitt Prellungen, ihre schwer verletzte Mutter wurde im Auto eingeklemmt. „Am Unfallort war eine Frau, die uns sehr geholfen hat. Sie ist meiner Mutter und mir nicht von der Seite gewichen. Ich möchte mich bei dieser Dame von ganzem Herzen bedanken“, sagt die 16-Jährige. Noch befinden sich sie und ihre Mutter im Krankenhaus Friesach. Die 40-jährige Mutter hat Wirbelbrüche und eine Nierenverletzung, schildert die Jugendliche. „Doch sie ist nicht mehr auf der Intensivstation“, erzählt die Tochter erleichtert.

"Ich hatte solche Angst"

Die beiden Steirerinnen hoffen nun, dass sich die unbekannte Helferin bei ihnen meldet. „Wir möchten ihr persönlich danken“, sagt die 16-Jährige. „Diese Frau ist nach dem Unfall – als die Mama eingeklemmt im Wagen lag – zu ihr ins zerstörte Auto gestiegen. Sie hat die ganze Zeit mit meiner verletzten Mutter geredet und sie beruhigt, bis die Feuerwehr kam.“ Die 40-jährige Steirerin musste mittels Bergeschere aus dem Wagen befreit werden. „Ich hatte solche Angst. Ich habe einfach nur gehofft, dass die Mama überlebt“, schildert die 16-Jährige die dramatischen Minuten nach dem Unfall.

„Als die Einsatzkräften kamen, hat sich Helferin sogar noch dafür eingesetzt, dass meine Mutter und ich ins selbe Krankenhaus kommen“, sagt die Jugendliche. „Sie hat uns wirklich bis zur letzten Minute geholfen und blieb immer bei uns“, sagt die 16-Jährige.

Die couragierte Helferin habe kurze schwarze Haare gehabt und sei dunkel angezogen gewesen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sie sich bei uns meldet“, sagt die junge Steirerin.

*Die Helferin kann sich gerne in der Redaktion der Kleinen Zeitung (0463/5800-658) melden, wir stellen dann den Kontakt her.