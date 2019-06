Kleine Zeitung +

Zum Schutz der Auerhähne Bürgerinitiativen machen gegen Windkraft mobil

Am Montag überreichten Vertreter von Kärntner Bürgerinitiativen eine Petition mit 600 Unterschriften an den Naturschutzbeirat des Landes Kärnten. Sie protestieren gegen Windräder in den Nockbergen.