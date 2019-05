Das schlechte Wetter auch sein Gutes: Die Skisaison auf der Turracher Höhe wird verlängert. Am Samstag und am Sonntag kann am von 8 bis 13 Uhr auf der Kornockpiste talwärts wedeln. Und zwar gratis!

Betriebsleiter Harald Rossmann und Pistenraupenfahrer Florian Sappl © KK/Turracher Höhe

Der Skispaß auf der Turracher Höhe nimmt heuer kein Ende", sagt Marketing-Chefin Elke Basler. Mitten in den Vorbereitungen auf die Sommersaison herrschen auf der Turracher Höhe beste Pistenverhältnisse. Nicht zuletzt dank 40 Zentimeter Neuschnee. All jene, die ihre Brettln dieses Jahr nur widerwillig in den Keller geräumt haben, können also am kommenden Wochenende am Samstag und am Sonntag von 8 bis 13 Uhr kostenlos die Kornockpiste hinunter wedeln.