© Schusser

Am Sonntag wurden weitere Details zum schrecklichen Fund auf einem Bauernhof in St. Nikolai bei Feldkirchen bekannt. Neben den 16 verendeten Rindern wurden im Stall auch tote Kälber entdeckt: Ob es fünf oder sechs sind, konnte nicht gesagt werden. „Die Verwesung war schon zu weit vorangeschritten“, sagt Bezirkshauptmann Dietmar Stückler, der sich über den Vorfall bestürzt zeigt. Der Stein kam am Samstag ins Rollen. Nachbarn, Verwandte des Landwirts, nahmen Verwesungsgeruch wahr und wollten im Stall Nachschau halten. Der Mann selbst begab sich am Freitag auf eigenen Wunsch in stationäre Behandlung ins Klinikum Klagenfurt.