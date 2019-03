Kärntner Baumzuckerln So süß schmeckt das Gurktal

In der Weitensfelder Konditorei-Bäckerei Stocklauser werden „Kärntner Baumzuckerln“ von Hand produziert - mit heimischen Zutaten wie Lärchenharz. Das schmeckt auch den Amerikanern.

Drei Geschmacksrichtungen gibt es derzeit - Propolis, Lärche, Zirbe © KLZ/Markus Traussnig

Noah (13), Matteo (10) und Aurelio (9) sind die „Produkttester“. Schließlich sind die meisten Kinder wahre Experten in Sachen Süßigkeiten. Aurelios Papa Bernhard Haberl (39) war es, der vor zwei Jahren nach einer süßen Alternative zu herkömmlichen, meist sehr ungesunden, Naschereien suchte. Die Stube in seinem Bauernhaus in Feldkirchen wurde deshalb kurzerhand zweckentfremdet.

