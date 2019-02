Facebook

Das Reh musste schließlich von einem Jäger getötet werden © LPD Kärnten

Ein Siberian-Husky hatte am Samstag auf der Turracher Höhe ein Reh bis an eine Skipiste gehetzt und schwer verletzt. Der Vorfall sorgt seither für viel Empörung. Doch es ist längst kein Einzelfall. Wildrisse sind generell ein großes Thema in Kärnten. „Das passiert dauernd“, sagt ein Jäger. Das bestätigt auch Freydis Burgstaller-Gradenegger, Geschäftsführerin der Kärntner Jägerschaft. „So etwas kommt viel zu oft vor. Das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine.“ Sie appelliert an alle Hundehalter, ihre Tiere an die Leine zu nehmen.

