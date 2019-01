Facebook

Im Februar startet Rumpold die ersten Ski-Camps in Furano © Privat

Für seinen neuen Job pendelt Hansjörg Rumpold künftig zwischen Australien und Japan. Der gebürtige Sirnitzer, der in Sydney lebt, betreibt seit Kurzem – gemeinsam mit einem Freund – als Franchisenehmer die „Sofa Ski Camps Japan“ (www.sofaskicampsjapan.com). Niederlassungen dieser Skischule, die vom Vorarlberger Klaus Mair gegründet wurde, gibt es bereits in Neuseeland und Österreich. „In der ersten Saison sind nur mein Kollege und ich im Einsatz. Das Ziel ist es, in den nächsten Jahren größer zu werden“, sagt der 36-Jährige. Das Besondere am Konzept der Sofa-Skischule: Es werden Videos von den Teilnehmern gemacht und daraus Trainingspläne abgeleitet.

