Erst am Abend kam das Pistengerät wieder an die Oberfläche © Stefan Wutte - FF Ferlach/BFKDO Klagenfurt-Land

Und plötzlich war ein großes Loch im Falkertsee. Kurz zuvor ist Samstagabend ein vier Tonnen schwerer Pistenbully, mit dem die Eislauffläche präpariert werden sollte, eingebrochen. Der Fahrer konnte sich durch einen Sprung aus dem Führerhaus noch in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Geschehen ist das Unglück ausgerechnet an der tiefsten Stelle des Sees. Die Pistenraupe befand sich dann zehn bis zwölf Meter tief auf dem Seegrund. Vor dem Befahren des Sees hatten mehrere Probebohrungen im Eis ergeben, dass es genügend tragfähig wäre.

Foto © Stefan Wutte - FF Ferlach/BFKDO Klagenfurt-Land

Mit der Bergung des Gerätes wurde Sonntagmittag begonnen. Ein Landeschemiker machte sich ebenfalls auf den Weg zur Unfallstelle machen. Flüssigkeiten sollen nach ersten Informationen aber keine ausgetreten sein. Rund 75 Feuerwehrmänner aus Feldkirchen, Waiern, Zedlitzdorf, Patergassen, Ebene Reichenau und Bad Kleinkirchheim sind gemeinsam mit Rettungstauchern im Einsatz. Auch "Wir haben eine Schneise durch den See geschlagen und wollen die Pistenraupe mit Ballonen an die Oberfläche holen", erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Ludwig Konrad den Plan. Zwischendurch machten Steine im See Probleme, die Ballone mussten überhängt werden. Gegen 19 Uhr gelang es dann endlich, das Pistengerät aus dem See zu bekommen. Es soll jetzt in einer beheizten Garage untergebracht werden.

Florian Köfer vom Heidi-Hotel hat die Pistenraupe am Samstag noch über den See gelenkt. "Das Eis war 20 Zentimeter dick. Die erste Runde hat ohne Probleme funktioniert, bei der zweiten bin ich dann eingebrochen", sagt Köfer. Die Betreiberfamilie hofft, dass der rund 50.000 Euro teure Pistenbully nach einer Reparatur wieder eingesetzt werden kann.

Die Eisfläche hätte präpariert werden sollen Foto © Schusser