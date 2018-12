Kleine Zeitung +

Aus Bethlehem Friedenslicht ist in Kärnten gelandet

Die kleine Flamme gilt in der Weihnachtszeit als Zeichen für Toleranz, Akzeptanz und Respekt. Am 24. Dezember ab 8 Uhr kann das Friedenslicht bei allen mit Mitarbeitern besetzen Bahnhöfen in Kärnten abholen.