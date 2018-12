Facebook

Auf der Schafalmabfahrt kam es zu dem tödlichen Unfall © kk

In der noch jungen Skisaison der Steiermark gibt es das erste Todesopfer. Ein Slowene kam am Vormittag auf der Turracher Höhe im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet so unglücklich zu Sturz, dass er noch an der Unfallstelle starb.