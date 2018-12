Neuschnee in der Nacht auf Freitag. In den nächsten Tagen bleibt es kalt, sogar weiße Weihnachten könnte es heuer geben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn die Prognosen halten, steht einer Schneeballschlacht heuer am Weihnachtstag nichts im Weg © hero - Fotolia

Langsam aber sicher passt sich das Winterwetter im ganzen Land der Jahreszeit an. Freitagfrüh gab es in Kärnten keine einzige Messstelle, in der Plusgrade gemessen wurden. Wegen des Schneefalls, der bereits in der Nacht eingesetzt hatte, blieben die Minustemperaturen jedoch meist einstellig. Allerdings sorgte der Schnee für Behinderungen auf den Straßen. Mittlerweile sind die Kettenpflichten auf einigen Bergstraßen wieder aufgehoben und vom Schnee blieb in den meisten Orten Kärntens nur ein zarter weißer Schleier übrig. Trotzdem könnten das die Vorboten auf eine weiße Weihnacht sein, wie Meteorologen ankündigen.