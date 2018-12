Facebook

Die Polizei ersucht weitere Betrugsopfer sich zu melden © KLZ/Claudia Odebrecht

Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen steht im dringenden Verdacht, zwischen Jänner 2017 bis Juni 2018 in mehreren Bezirken in Kärnten insgesamt acht betrügerische Handlungen getätigt zu haben. Er bot Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten via Internet an Gebäuden an und kassierte dafür Vorauszahlungen. Die Arbeiten wurden jedoch nie durchführt oder zu Ende gebrachte. Zudem soll der Verdächtige im selben Zeitraum auch vier Körperverletzungen begangen haben. Bei der Einvernahme zeigte sich der 29-Jährige laut Polizei zu allen Straftaten geständig. Durch die Betrugshandlungen sind insgesamt rund 9000 Euro Schaden entstanden.