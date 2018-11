Facebook sei Dank: Leobenerin suchte via Plattform einen "Papa", der 2012 einen 5-Euro-Schein zum ersten Schultag des Kindes beschriftet hat. Dieser hat sich nun gemeldet.

Diese rührende Geschichte, die von Feldkirchen in Kärnten über Linz bis nach Leoben reicht, nahm ihren Ausgang am 10. September 2012: Zur feierlichen Übergabe des ersten Taschengeldes am ersten Schultag seines Kindes beschriftete ein Mann, der mit "Papa" unterschrieben hat, einen 5-Euro-Geldschein.

Wie heute.at berichtet, tauchte ebendieser Geldschein kürzlich in einer Trafik in Leoben wieder auf. Die Frau, die den beschrifteten Fünfer als Wechselgeld in der Trafik erhielt, startete sogleich eine Suche auf Facebook, die Hunderte User weiter teilten.

Unter anderem hat sich an der Suche auch die Besitzerin eines Naturreformhauses am Linzer Südbahnhofmarkt beteiligt. Und genau ihr Posting hat der ehemalige Besitzer des Geldscheins gelesen, wie sie freudig auf Facebook mitteilt:

"Der Mann kommt aus Feldkirchen in Kärnten, hat den Beitrag bei uns gesehen und gleich angerufen. Er hat uns auch erzählt, dass er den Geldschein seiner Tochter damals zum ersten Schultag geschenkt hatte", so eine Verkäuferin des Naturreformhauses zu "Heute".

Jetzt soll es sogar zu einer feierlichen Übergabe kommen. Fortsetzung folgt ...