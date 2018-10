Facebook

Das Tier konnte sich nicht selbst befreien © FF Glanhofen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Glanhofen gerufen. In der Ortschaft St. Nikolai (Feldkirchen) ist eine Kuh in ein Tränkebecken gefallen. Das Tier konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit ihrem Hebekissen aber schnell zur Stelle. Vorsichtshalber wurde auch der Tierarzt gerufen. Der Kuh geht es nach dem großen Schock wieder gut.