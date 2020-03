Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag wird es sonnig © S.H.exclusiv - stock.adobe.com

Am Südrand von Hoch "Keyman" liegen wir in einer lebhaften und kalten Nordströmung. Der Tag beginnt fast wolkenlos, doch im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung wieder zu. Trotz zunehmender Bewölkung dürfte es auch am Nachmittag überall trocken bleiben. Die Höchstwerte bei den Temperaturen schaffen selbst im Raum Brückl - nach einer frostigen Nacht - nur maximal 6 Grad. Zu Hause bleiben fällt bei diesen Temperaturen doch etwas leichter: Bei Wind fühlen sich die Temperaturen sogar noch kälter an. Seien Sie daheim kreativ und einfallsreich! In den nördlichen Tälern weht der Nordwind am stärksten.