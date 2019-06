Nur ein paar Quellwolken tauchen am Nachmittag auf, bleiben aber harmlos.

Richtige Sommerliebhaber kommen am Samstag auf ihre Kosten © FOTOLIA/THAUT IMAGES

Viel Sonnenschein bei Temperaturen zumeist zwischen 27 und 31 Grad. Am Samstag kann man bei uns im Land wieder mit viel Sonnenschein rechnen und die Sonne dominiert zumeist vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Nur in den Nachmittags und Abendstunden mischen da und dort über den Bergen ein paar Quellwolken mit. Die allermeisten dieser Quellwolken bleiben jedoch sehr klein und bergen somit kein Gewitterrisiko in sich.