Mit 28 bis 32 Grad wird der Freitag nicht mehr ganz so heiß. Es bleibt auch trocken.

Egal wo Abkühlung zu finden ist, sie sollte genutzt werden © APA/HOCHMUTH

Ein zumeist sehr sonniger und hochsommerlich warmer Tag, 28 bis 32 Grad. Hochdruckeinfluss und zumeist auch wieder recht trockene Luftmassen bescheren uns am Freitag viel Sonnenschein und die Sonne sollte nach der Auflösung weniger Restwolken oder Nebelbänke zumeist vom Morgen bis zum Abend dominieren können. Auch die sich am Nachmittag und Abend über den Bergen entwickelnden Quellwolken bleiben voraussichtlich sehr klein und tragen somit kaum ein Gewitterpotential in sich.