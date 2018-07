Facebook

Steps wurde vom französischen Botschafter zum „Offizier des Palmenordens“ ernannt © Gery Wolf

Eine ganz besondere und seltene Ehre wurde einer gebürtigen Kärntnerin zuteil. Bernadette Steps, sie lebt in Graz, wurde vom französischen Botschafter zum „Offizier des Palmenordens“ ernannt. Seit 2004 trug sie bereits den Titel „Ritter des Palmenordens“. Bekommen hat sie die Orden, die auf Kaiser Napoleon zurückgehen, für ihre jahrzehntelangen Aktivitäten zur Verbreitung der französischen Sprache und Kultur. Steps, Professorin am Pestalozzigymnasium in Graz: „Ich freue mich natürlich sehr, dass mein Engagement nicht unbemerkt vorübergegangen ist.“ Unmöglich, bei den vielen Aktivitäten, die im Lebenslauf der 63-Jährigen stehen.

