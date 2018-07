Facebook

Wasser aus der Gnadenquelle soll eine beruhigende Wirkung haben © Karin Hautzenberger

Man sagt, dass Frauen nach dem Genuss bis zu drei Tage dem Manne nicht widersprechen“. Dieses kuriose „Rezept“ findet man bei der Gnadenquelle, die sich in Eberstein am Weg nach St. Oswald befindet. In Kärnten gibt es eine Vielzahl an ungewöhnlichen Orakeln, die die Menschen früher nutzten, um Gesundheit, gutes Wetter oder Glück in der Liebe zu erbitten.

