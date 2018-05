Der Verkehrsunfall geschah am Montagabend auf der Turracher Bundesstraße. Ein 78-jähriger Autofahrer bog in eine Kreuzung ein - vermutlich ohne auf den Vorrang zu achten.

Die Feuerwehr Radweg musste ausrücken © FF Radweg

Am Montagabend wollte ein 78-jähriger Mann aus Feldkirchen mit einem Auto die Turracher Bundesstraße in Radweg - vermutlich ohne auf den Vorrang zu achten - in Richtung Maltschacher See überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, gelenkt von einem 27-jährigen Mann aus Feldkirchen. In weiterer Folge stieß der Lenker eines weiteren Pkw, ein 51-jähriger Mann aus Klagenfurt, welcher auf der Turracher Bundesstraße von Moosburg kommend in Richtung Feldkirchen fuhr, ebenfalls gegen den Pkw des 78-jährigen Mannes.

Dabei erlitten der 78-jährige Lenker und der 27-jährige Lenker leichte Verletzungen und wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Totalschaden

Am Fahrzeug des 78-jährigen Lenkers und des 27-jährigen Lenkers entstand jeweils ein Totalschaden. Der Pkw des 51-jährigen Lenkers wurde leicht beschädigt.

Zur Bindung von auslaufendem Motoröl stand die FF Radweg mit zwanzig Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Die Turracher Bundesstraße war während der Unfallaufnahme nur erschwert passierbar.