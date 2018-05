Julian Schuller (25) hat in Los Angeles die „Filmschool of Hollywood“ mit Auszeichnung abgeschlossen.

„Gute Komponisten haben in Hollywood immer eine Chance“, sagt Julian Schuller © Privat

Glaubt man der Anekdote, die Vater und Filmkomponist Gerd Schuller („Kommissar Rex“, „Schlosshotel Orth“) über seinen Sohn zum Besten gibt, dann war der Weg von Julian Schuller früh vorgezeichnet. „Schon im Kinderwagen hat Julian Geräusche, wie etwa das Knarren einer Tür nachgemacht“, erzählt Gerd Schuller. Etwas später, mit drei Jahren, bekam Julian ein Keyboard und hat damit seine ersten eigenen „sounds“, produziert.

Dieser Leidenschaft ist er treu geblieben. „Nach der Matura bin ich nach Los Angeles gegangen, um an der LA Film School of Hollywood zu studieren“, erzählt Julian. Drei Jahre hat die Ausbildung zum Musikkomponisten, Sounddesigner sowie Mixing- and Mastering engineer gedauert, die er jüngst mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Seine Neuvertonung einer sechsminütigen Filmsequenz aus „Avatar“ dient den Filmschülern dort jetzt als Beispiel für eine gelungene Arbeit, und brachte Julian den ersten großen Auftrag ein: Er war verantwortlich für das Sounddesign der Dokumentation „Good shepherd – Gute Hirten“ von Curt Faudon.

Die Filmschule sei eine tolle Zeit gewesen. „Im Gegensatz zu Österreich ist man hier nicht so strikt und viel offener. Alle sind gerne bereit, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, man hilft sich gegenseitig, es gibt keinen Neid.“ Kein Wunder also, dass Julian noch nicht an eine Rückkehr denkt, auch wenn er immer wieder gern nach Kärnten kommt. Vor allem im Sommer zieht es ihn an den Ossiacher See.

Weiteres Projekt in Planung

Natürlich gebe es, gerade in der Filmmusikbranche, in L.A. viel mehr Möglichkeiten. „Gute Komponisten werden hier immer eine Chance haben“, sagt Julian. Ein konkretes Arbeitsangebot hat er schon. „Ab Mitte Mai kann ich im Studio von Edward Oleschak arbeiten, das ist für mich eine riesige Chance.“ Olaschek, gebürtiger Steirer, ist 1991 in die „Stadt der Engel“ ausgewandert und hat sich mit seiner Firma „World Entertainment - L. A.“, einer Art One-Stop-Boutique für Produktion und Filmnachbearbeitung in Hollywood, einen Namen gemacht.

"Wichtig wäre es für mich jetzt, die Greencard zu bekommen“, sagt Schuller, denn ein weiteres Projekt ist in Planung. Mit seinem Vater, mit dem ihm ein „super Verhältnis“ verbinde, ist er gerade dabei, eine eigene Firma mit dem Namen „Diverse Audio“ in L.A. zu gründen. „Es soll eine Anlaufstelle für Musik, Sounddesign bis hin zu Stimmen und Orchester sein“, sagt Julian, der beim Wiener Filmmusikpreis 2018 gerade den 3. Platz für die Neuvertonung einer Sequenz des Films „Die Hölle“ von Regisseur Stefan Ruzowitzky einheimsen konnte.

Zur Person Julian Schuller. Der 25-Jährige ist Komponist, Sounddesigner und Mixing- and Mastering engeneer, hat nach der Ausbildung in Hollywood bereits einen Job in Los Angeles.



Konzert. „Gerd Schuller & Söhne“ in der Stiftsschmiede in Ossiach am 26. Juli und im Annenheimer Seebad am 12. August ab 11 Uhr.



Alle Infos. www.schullerjulian.com