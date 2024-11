Weltweit setzen die UNO und Soroptimist Clubs im November ein oranges Zeichen gegen Gewalt. Viele Gebäude werden mit orangem Licht beleuchtet – auch in St. Veit. Im Rathaus findet am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr, dazu eine Veranstaltung des Soroptimist Clubs St. Veit statt. Gezeigt wird das Theaterstück „How to date a feminist“ mit Ute Veronika Olschnegger und Christian Krall.