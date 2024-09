Finale des „Österreich Cup in Holzrücken mit Pferd“

Unter dem Motto: „Back to the woods“ veranstaltete der Verein „Holzrücker Österreichs und Freunde des Arbeitspferdes“ erstmals das Finale des „Österreich Cup in Holzrücken mit Pferd“ am Stippichhof in Glantschach.