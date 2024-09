Man engagiere bekannte, beliebte Kärntner Chöre und Kleingruppen, ausgezeichnete Instrumental-Ensembles und professionelle Moderatoren – das sind die klingenden „Zutaten“ für das „Fest der Stimmen“, das mittlerweile seit mehr als 20 Jahren zu den Fixpunkten im Kärntner Veranstaltungskalender zählt. „Heuer locken zehn Konzerte in ganz Kärnten“, sagen die Organisatoren Wolfgang König und Sänger-Urgestein Richi Di Bernardo.

Los geht es am 13. September in Knappenberg, die Abschlussveranstaltung findet am 29. November in Arnoldstein statt. Auf der Bühne stehen werden unter anderen der Grenzlandchor Arnoldstein, der MGV Almrose Radenthein, das Kärntner Doppelsextett oder die Stimmen aus Kärnten.

Die Vokalsolisten Kärnten treten in Friesach und Feldkirchen auf © Privat

Die Veranstaltungsreihe, die von der Kleinen Zeitung präsentiert wird, steht ganz im Zeichen der Aktion „Kärntner in Not“. „Wir möchten unseren Gästen wunderschöne Konzertabende bieten, vergessen aber auch nicht auf jene im Land, denen es nicht so gut geht“, sagt König. Ein Ausrufezeichen will man auch in Sachen Jugend setzen: „Heuer werden mit zwei Ensembles der MMS Seeboden auch Schulchöre zu hören sein. Sollten sich weitere junge Ensembles melden, würden wir uns freuen“, so König.