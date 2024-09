Am Samstag, 7. September, steht der Nockstadl in Ebene Reichenau wieder komplett im Zeichen des Schlagers. Melanie Payer kehrt in ihre Heimat zurück und veranstaltet gemeinsam mit Band und Gastsängern ein Festival. Im Rahmen des Events wird sie auch ihre neue CD („Mein Herz“), die am 27. September offiziell auf den Markt kommt, präsentieren.