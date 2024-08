Eine 62 Jahre alte Frau aus Wien war am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Mann auf der Hochrindl wandern und im Zuge dessen wollten sie auch Pilze sammeln. Dabei trennten sich ihre Wege und die Frau verirrte sich schließlich in unwegsamem Gelände in einem dichten Wald. Nachdem sie auch keinen Internetempfang mehr auf ihrem Handy hatte und sich daher auch nicht mehr orientieren konnte, setzte sie einen Notruf ab. Eine Polizeistreife und der Polizeihubschrauber „Libelle“ führten vor Ort die Suche durch. Die Frau konnte schließlich nach rund 30 Minuten Suche von der Streife auf der Huberalm, in einer Seehöhe von 1512 Metern, gefunden werden und wurde unversehrt zum Ausgangspunkt der Wanderung zurückgebracht.