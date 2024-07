Am vergangenen Freitag zogen heftige Unwetter über den Bezirk Feldkirchen. In Deichweg fiel ein Baum um. Großer Schock für die Anrainer, denn genau in diesem Baum hatten Störche ihr Nest. Neben den ausgewachsenen Störchen befanden sich auch zwei Jungtiere im Nest. „Zuerst dachte die gesamte Nachbarschaft, dass die Vögel durch die Wucht des Aufpralls umgekommen sind. Dem war zum Glück nicht so. Die Nacht haben die Störche bei einer Familie im Keller verbracht. Einer wurde geröntgt. Sein Flügel ist gebrochen. Er befindet sich derzeit in einer Auffangstation im Burgenland. Der andere ist wohlauf, er ist nur sehr schwach“, erklärt Marius Treffner. Bei der Erstversorgung im Einsatz waren der Tierarzt Georg Ratschitsch und die Vogelhilfe Kärnten.

Ein Baum fiel um. Darin befand sich ein Storchennest © KK/Privat

Schnell hat die gesamte Nachbarschaft ein Ersatznest gebaut. „Die Elterntiere nähern sich leider nicht mehr. Sie beobachten das Geschehen aus der Ferne. Die Nachbarschaft, allen voran Mario Kohlweihs und Kevin Pöllinger, kümmern sich nun um die Versorgung. Sie heben den Storch aus dem Nest und wieder hinein. Fliegen kann er noch nicht. Auch für das Futter wird gesorgt“, erklärt Treffner. Versorgt wird das Tier mit Putenfleisch. „Am Vormittag geht das Tier in der Wiese spazieren, erkundet die Natur und frisst auch ein paar Würmer. Am Nachmittag schläft er. Er ist fast schon so wie ein kleines Kind in der Nachbarschaft“, lacht Treffner.

Damit das nicht noch einmal passiert, will Treffner seine Wiese in der Nachbarschaft zur Verfügung stellen. „Wir haben mit Bird Life geredet. Wenn wir hier einen Mast mit einem Podest aufstellen, wäre das der perfekte Brutplatz für die Vögel.“