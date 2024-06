Nach mehr als 25 Jahren findet die Forst-WM zum zweiten Mal in Österreich statt. Mit dabei sind auch fünf Mitarbeitende der FAST Ossiach. Sie sind bei den Bewerben zwischen 20. und 22. September auf der Wiener Donauinsel als Schiedsrichter im Einsatz. Das Team aus Ossiach bewertet somit die Motorsägekünste von WM-Teilnehmenden aus 25 verschiedenen Nationen, darunter auch die beiden österreichischen Titelverteidiger Barbara Rinnhofer und Mathias Morgenstern. Auch die 19-jährige Olympiasiegerin Carina Modl aus Feld am See tritt an. Die Erwartungen für die Heim-WM sind hoch, denn die letzte WM in Estland war für Österreichs Team mit 10 Goldmedaillen, zweimal Silber und fünfmal Bronze die erfolgreichste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Noch nie zuvor war eine Nation bei einer Forst-WM so erfolgreich.