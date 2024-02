Man findet ihn oft in himmelblau, signalrot, weiß oder elegantem Schwarz. Der Käfer –gemeint ist das Auto –hat immer Saison, nur im Winter bleibt er drin. „Bei diesen Temperaturen geht es noch nicht nach draußen“, sagt Monika Eberlien, gemeinsam mit ihrem Mann Günter begeisterte Käfer-Besitzerin. Eberlien ist in Meiselding daheim, die ehemalige Betriebswirtin ist dort aufgewachsen und übersiedelte im Zuge ihrer Pensionierung aus Deutschland in ihr Heimathaus. Im Zuge dessen übernahm sie auch die Führung des „1. Kärntner VW Käfer Club“. Der ist übrigens in Frauenhänden: Eberlien führt den Club mit Vizepräsidentin Edith Wildhaber.

Haben das Steuer im Käfer und im Club in der Hand: Präsidentin Monika Eberlien (rechts) und Vizepräsidentin Edith Wildhaber © Gert Köstinger

Über den Club ging man in jüngster Vergangenheit ein wenig mit dem Staubwedel drüber, wie man das auch bei Autos manchmal macht: Für den Club gab es eine neue Homepage, einen regelmäßigen Facebook-Auftritt und die Präsenz auf Instagram sowie neue Clubkleidung. „Der Käfer ist jetzt sowieso wieder Kult“, freut Eberlien sich über frischen Wind für den Club, der vor mehr als 30 Jahren gegründet wurde.

Käfer im Detail

„Das jüngste Mitglied ist jetzt um die 30Jahre, das älteste ist 84 Jahre alt und hat vier Käfer“, sagt Eberlien über den aktuellen Stand der Dinge. Mehr als 60 Mitglieder teilen sich die Käfer-Liebe. Eberlien will mit dem Club stärker nach außen gehen, nichts leichter als das mit vier Rädern und liebevoll restaurierten Kult-Fahrzeugen: „Es gibt keine Stammtische mehr, wir steigen einfach in die Autos und fahren miteinander.“

Der Feldkirchner Günter Wernig ist stolzer Besitzer eines VW 1200, Baujahr 1961 © Gert Köstinger

Denkmalschutz für den Oldie

Beim Restaurieren herrscht quasi Denkmalschutz, darüber wacht das rote Pickerl. Selbiges bekommen nämlich nur wirkliche Oldtimer. Die sind original, auch wenn sie jemand restauriert hat. Das heißt für einen richtigen Oldtimer: „Es gibt da keinen anderen Motor, keine Alufelgen und keine Plastikspoiler“, weiß Eberlien. Wird das so befolgt, kann das Auto als wahrer Oldie beim Österreichischen Motor-Veteranen-Verband (ÖMVV) angemeldet werden und hat alle Vorzüge des noblen Alters, etwa: So manches Fahrverbot gilt für die alten Glanzstücke nicht. „Aber wenn man einen Oldtimer hat, hat man auch ein Fahrtenbuch und man darf nur eine gewisse Anzahl von Tagen und Kilometer fahren.“ Eberliens Liebe zum Käfer, die entbrannte schon in jungen Jahren. „Ich habe mit einem VW Käfer Autofahren gelernt und mein erstes Auto war ein Sparkäfer mit 34 PS. Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium wollte ich dann unbedingt ein VW Cabrio.“ Das wurde dann auch gefunden, ein schon älteres Modell. „Es war ein sehr marodes Auto, in der Werkstatt sind sie mir fast umgefallen“, amüsiert sich die heute 63-Jährige immer noch darüber.

„Bulli“ ist auch dabei

Aus so manch marodem Material ein Gustostückerl zu machen, das blieb über die Jahre faszinierend. „Unser neuester Schatz ist ein T2 Bus von VW.“, erzählt Eberlien. Dieses Auto - weitläufig liebevoll als „Bulli“ betitelt - wurde als „Typ 2 T2“ von 1967 bis 1979 im VW-Werk Hannover hergestellt. Am 31. Oktober 1979 verließ dort der letzte Wagen das Band. Mehr als 2.5 Millionen Stück wurden damals gefertigt. Das Ehepaar Eberlien geht mit dem Bulli in edlem Schwarz auf Ausfahrt. Renovierungszeit. Die befahrenen Strecken bewältigt er stets mit Bravour.

Wer liebevoll herrichtet, der möchte zeigen, was er hat. So auch die Käfer-Fans des Meiseldinger Clubs. „Wir möchten unsere Autos einmal auf dem St. Veiter Hauptplatz präsentieren“, sagt Monika Eberlien. Ein Fixpunkt im Jahreskalender: „Beim Historama in Ferlach werden wir dabei sein“, freut sich Monika Eberlien.