Für viele war Ingrid Schmied einfach „Inge“. So wurde die ehemalige Gemeinderätin und Vorsitzende der SPÖ-Bezirkspensionisten in Feldkirchen gerne genannt. Nach schwerer Krankheit verstarb Ingrid Schmied nun am 8. Februar. Mehrere Perioden war Schmied im Gemeinderat der Stadt Feldkirchen tätig und auch in der Frauenorganisation ihrer Partei aktiv. Über die regionalen Pensionistenverbände kümmerte sie sich jahrelang um die Interessen der älteren Generation. Zusätzlich zu ihrer Funktion im Bezirk, die sie seit 2012 ausübte, war sie auch als Ortsgruppenobfrau der Pensionisten in St. Ulrich aktiv. „Sie war eine, die immer für jeden da war“, sagt ihr Ehegatte Alfred Schmied über seine Frau. „Sie war überall engagiert, wo es nur ging.“ Auch im Landesverband der Pensionisten war Inge Schmied tätig.

Die Mutter einer Tochter und stolze Großmutter einer Enkelin widmete sich gerne auch der Musik und dem Singen. „Sie war zehn Jahre lang Obfrau des gemischten Chores in Feldkirchen, das war ihr Hobby“, spricht Alfred Schmied stolz über seine Frau. Beruflich kannte man Ingrid Schmied als Gastwirtin. Die Menschen trafen sich gerne in ihrem Gasthaus „Kerzenstüberl“, das sie in Poitschach betrieb. Danach arbeitete sie in einem Restaurant in Villach.

Das Ehepaar Schmied hätte in diesem Jahr den 50. Hochzeitstag gefeiert. Was nun bleibt, ist die Erinnerung an die gemeinsamen Jahre. Alfred Schmied sagt über seine Frau: „Sie war ein lustiger Mensch, in Gesellschaft hat sie sich wohlgefühlt. Sie ist immer auf jeden zugegangen und die Leute haben sie gemocht und wertgeschätzt. Sie war einfach ein liebenswerter Mensch.“

Der Trauergottesdienst für Ingrid Schmied wird am Samstag, dem 17. Februar, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn zelebriert, anschließend wird die Verstorbene zu ihrer letzten Ruhe geleitet. Am Freitag, dem 16. Februar, besteht ab 9 Uhr die Möglichkeit zur Verabschiedung von Ingrid Schmied. Gebetet wird ebenfalls am Freitag, dem 16. Februar, um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Feldkirchen.