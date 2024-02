Unwetter und Co machten den heimischen Feuerwehren das Leben schwer. Auch die Stadtfeuerwehr Feldkirchen wurde wieder vermehrt gefordert. „Nach den Jahren 2020 bis 2022, in welchen wir durch die Pandemie eingeschränkt waren, ist das Jahr 2023 bis auf wenige Punkte wieder normal abgelaufen“, gibt Kommandant Fritz Nusser bekannt. „Die Einsatzhäufigkeit steigt bei uns, in Kärnten und in ganz Österreich.“