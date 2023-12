Weder nach vor noch zurück kam ein Lkw-Fahrer in Feldkirchen und blockierte somit ungewollt den Verkehr in der Innenstadt. Auch für Fußgänger gab es am Montag im Bereich der Heftgasse nahe dem Hauptplatz kein Vorbeikommen.

Bei der Ausfahrt der Heftgasse hatte sich der Fahrer vermutlich ein wenig verschätzt und blieb stecken. „Er ist dem Navi gefolgt und hat die Warnschilder ignoriert“, informiert die Polizei in Feldkirchen und fügt an: „Man sollte den technischen Hilfsmitteln nicht blind vertrauen.“

Aufwendige Bergung

Um 10 Uhr fuhr der 16 Meter lange LKW mit Sattelschlepper in die Tiebelstadt: „Es ist bei aber ein Maximum von 8 Metern Länge erlaubt“, erklärt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) die Sachlage. Zur Bergung mussten deshalb Spezialfirmen angefordert werden, die mithilfe eines Staplers den LKW vom Anhänger lösten. „Das war sehr aufwendig und sicher kostspielig“, glaubt Treffner.

Gegen 13Uhr30 kam dann die erfreuliche Nachricht: Der Lkw konnte befreit werden und der Weg in die Innenstadt ist somit wieder passierbar.