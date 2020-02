Facebook

Im Fasching gelten andere Regeln. Aber wo zieht man die Grenze? © Fotolia

Clowns, Cowboys, Superhelden – auf solche und ähnliche Gestalten trifft man dieser Tage öfters. Schließlich gilt in der Faschingszeit: Wer dabei sein will, muss sich verkleiden. Aber was liegt dieses Jahr im Trend? Und: Wie politisch korrekt muss die Faschingszeit sein?