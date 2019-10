„Håbergoas“ und „Teufelskrah“ nennen manche Kärntner Eule, Uhu und Kauz. Dabei sind die Tiere keineswegs so schaurig wie ihr Ruf - nur vor einem muss man sich in Acht nehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Waldkauz wird nach seinem Ruf in der Kärntner Mundart auch "Huh" genannt © AP

Wenn sich nachts im Herbstnebel ein Vogel von einer Schneestange erhebt und über einen hinweg fliegt, kann einem das schon einen Schrecken einjagen. Vermutlich liegt es aber auch an ihren in der Stille der Nacht gespenstisch anmutenden Rufen, die Eulen so manch schaurigen Mundart-Namen eingebracht haben.