In Kärnten heißt Fuchs nicht immer Fuchs: Sogar die Eierschwammerl nennt man „Füchslinge“. Und wer sich fuchst wird oft fuchsteufelswild.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Füxlan oder Fixling nennen die Kärntner die Eierschwammerl © Uwe Wittbrock - Fotolia

Lange haben heuer die Füxlinge oder Fixlinge auf sich warten lassen. In Kärnten werden so nämlich die Eierschwammerl genannt, die aufgrund des trockenen Sommerbeginns später als sonst zu sprießen begonnen haben. In manchen Regionen kennt man sie auch als Füxlan oder Fixlan, wie Fritz Unegg aus St. Georgen im Lavanttal erklärt.