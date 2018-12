Facebook

Glücksbringer heißen auf Kärntnerisch Glicksalan © Markus Traussnig

Ein Schwåaza bringt in Kärnten zum neuen Jahr Pletschn (Glück), oder wie man im slowenischen Kärntner Dialekt sagt srén(c)a. In der Mundart wird nämlich der Rauchfangkehrer Schwåaza genannt. Er zählt neben dem Fliegenpilz, dem Vierklee oder dem Hufeisen als bekanntes Glicksale (Glücksbringer). Und auch ein kleines rotes Tierlein zählt zu den Glücksboten und wird in Form von Figürchen zu Silvester gerne verschenkt: das Himlschprinzwinzele oder Schprinze-Minzele. So wird in manchen Regionen Kärntens der Marienkäfer genannt.

