Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Abend des heutigen Krampustages zieht in Kärnten traditionell der Nikolaus mit seinen Gesellen von Haus zu Haus und beschenkt die Kinder. Bei den Umzügen, wie hier in Klagenfurt, ist der Nikolaus meist noch früher unterwegs © Weichselbraun/Kleine Zeitung

Einer alten Zeitrechnung ist es zu verdanken, dass in Kärnten nicht am morgigen Nikolaustag, sondern heute Abend, am Krampustag, der heilige Mann anklopft, erklärt Brauchtumsexperte Wolfgang Lattacher: „Das ist wie zu Weihnachten, das man auch am Abend vor dem Christtag feiert.“

Während es für den Nikolaus wenige Mundartausdrücke gibt, so wurde der Krampus mit vielen Namen bedacht: „Früher sagte man nur in der Stadt Krampus, am Land hieß er Bartl oder Spitzbartl.“ Weitere Namen sind Waube, Grauspaule und schwåaza Niggilo.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.