Den Schnellzug nennt man in Kärnten "Gachzug". Und wer zornig ist hat einen "Gachn" © APA, Pismestrovic/"Leck Buckl II"

Ein Wort – viele Bedeutungen: Das Kärntnerische „gach“ kann schnell, zornig, womöglich oder steil bedeuten. Peter Winkler aus Feistritz/Drau hat uns dazu folgende Mundart-Sammlung geschickt: Nimm an Schirm mit, gach fångt’s ån zen regnen (Nimm einen Schirm mit, womöglich fängt es zu regnen an). Wenn jemand begriffsstutzig ist, sagt man: Gach kimms da oltn Gas a (Irgendwann kommt die alte Ziege auch drauf). Und folgende Wörter mit „gach“ kennt Winkler: gache Reidn (scharfe Kurve), gachamol (manchmal), gachzornig (jähzornig), Gachzug (Schnellzug) und an Gachn hobn (einen Zorn haben). Auch Elke Assam aus Grödig, ursprünglich aus Kärnten, kennt einen Satz mit „gach“: Angach wer ih di Tir zusperrn. (In Hinkunft werd ich die Tür versperren.)

