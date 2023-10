Mehr als 100 Kärntner JungjägerInnen erhielten am vergangenen Wochenende die Jagd-Zeugnisse. Ihnen fehlt jetzt nur noch eine Jagdkarte und ein Revier, in dem sie auf die Pirsch gehen dürfen. Überraschend viele Schüler und Studenten haben den abgelaufenen Sommer-Intensivkurs besucht und jeder dritte Prüfling war eine Frau. "Jagern" ist in Kärnten beliebter denn je.