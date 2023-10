Am kommenden Wochenende soll es auf den Autobahnen in Kärnten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen wegen dem Urlauberschichtwechsel in Deutschland geben. Zusätzlich informiert nun der ÖAMTC, dass zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen auf der Tauernautobahn (A10) kommen wird.

Am Samstag steht eine Sicherheitsübung im Tauerntunnel in Salzburg ins Haus. Der Tunnel wird zwischen 17 und 23 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Pkw werden zwischen den Anschlussstellen St. Michael im Lungau und Altenmarkt über die Katschberg Straße (B99) umgeleitet. Der Schwerverkehr muss die Sperre abwarten. Staus sind nun programmiert und werden wohl bis nach Kärnten reichen.

Durchfahrtsverbote erlassen

Ebenfalls am Donnerstag wurden entlang der A10 Durchfahrtssperren im Tennengau und Pongau beschlossen. Um dem Ausweichverkehr, der durch die Staus vor den Tunnelbaustellen zwischen Golling und Werfen entsteht, entgegenzuhalten, werden entlang der B159 Durchfahrtsverbote verhängt. Betroffen sind die Tennengauer Gemeinden Golling, Kuchl und St. Koloman. Dazu kommen die Pongauer Gemeinden Werfen, Pfarrwerfen, Bischofshofen, Hüttau und Eben. Wer also am Wochenende von Kärnten nach Salzburg oder Deutschland muss, braucht viel Geduld.

"Wir empfehlen, besonders am Samstag die Tauern Autobahn zu meiden. Mit längeren Zeitverlusten muss man sowohl auf der Umleitung um den Tauerntunnel, als auch vor dem Baustellenbereich der Tunnelsanierungen rechnen", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at