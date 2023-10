Die Gelsen-Plage will heuer in Kärnten nicht enden. Nach den Unwettern Anfang August hat es begonnen: Stechmücken haben sich explosionsartig vermehrt. Christian Wieser, Abteilungsleiter für Zoologie im Kärntner Landesmuseum, sagte damals, dass man die Plage etwa einen Monat lang erdulden werde müssen: "Das ist so, wenn man die Rechnung ohne den Wirt macht. Wer hätte gedacht, dass es im Oktober noch so warm ist?"