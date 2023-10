Von der brisanten Lage in Israel sind auch Reisegruppen betroffen. "Biblische Reisen" mit Sitz in Klosterneuburg ist ein Spezialist für Israel-Reisen, der auch von Pfarren immer wieder gebucht wird. "Eine Gruppe mit Grabesrittern (päpstlicher Laienorden) und eine Gruppe aus der Schweiz war die letzten Tage mit "Biblische Reisen" in Israel.