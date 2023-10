Aktuell ist Kärnten das Vorzeige-Bundesland, was die Besetzung von Kassenstellen mit Ärzten betrifft. Nur in Mühldorf (Arzt für Allgemeinmedizin) und Eberndorf (Augenfacharzt) sind Plätze frei, alle anderen 478 sind besetzt. "Aber in der ambulanten Versorgung droht der Ketchup-Effekt", warnt Ärztekammerpräsident Markus Opriessnig und meint, dass plötzlich viele Mediziner den wohlverdienten Ruhestand antreten werden.