"Rekorde sind zwar keine in Sicht, es bleibt aber weiterhin viel zu warm für den Oktober", sagt Alexander Hedenig, Meteorologe der Geosphere Austria. Von Osttirol über Kärnten und die Steiermark wird der Samstag ausgesprochen freundlich und lädt zum Ausflug ein: "Speziell in den Bergen ist es angenehm warm und sonnig. Noch in 2000 Metern Seehöhe wird es über zwölf Grad haben", so der Meteorologe. Aber auch im Tal wird das Wetter ins Freie locken. In Kärnten und Osttirol sind bis zu 23 Grad drin. In der Steiermark könnte die Temperatursäule bis zur 25 Grad Marke klettern. "Der morgendliche Hochnebel wird nicht mehr so zäh wie in den vergangenen Tagen sein, die Nebelfelder werden sich bereits am Vormittag auflösen."