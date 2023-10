Große Aufregung herrscht derzeit bei jenen Hausärzten, die versuchen, den neuen, angepassten Influenza-Impfstoff "Fluad Tetra" zu bestellen. Dieser sollte laut Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums Personen ab 60 bzw. 65 Jahren verabreicht werden. "In In Kärnten kann man seit drei Wochen Impfungen bestellen. Das habe ich getan, ich habe bis jetzt noch keine einzige Dosis erhalten. Nun erhielt ich einen Brief der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse, Anm.)", sagt ein praktischer Arzt aus Villach.