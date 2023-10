Der September war der wärmste in der Messgeschichte. Auch der Oktober startete am Sonntag in Kärnten und Osttirol mit wolkenlosem Himmel und Sonnenschein. Perfektes herbstliches Wander- und Bergwetter. Ungetrübt war die Weitsicht, vor allem in den Bergen aber nicht. Ein diesiger Schleier liegt derzeit in der Luft.

Dafür verantwortlich zeichnet diesmal allerdings nicht, wie so oft der Saharastaub, sondern Rauch, aber auch der hat einen weiten Weg hinter sich: Die Rauchpartikel wurden über den Atlantik nach Europa geweht und haben ihren Ursprung in den Waldbränden in Kanada. "Was derzeit in Kanada passiert, ist mehr als rekordverdächtig. Flächen gewaltigen Ausmaßes sind in den letzten fünf Monaten niedergebrannt und es brennt immer noch", sagt Andreas Demel, Meteorologe der Ubimet. Durch den Jetstream, eine Windband in den nördlichen Breiten, werden die Rauchpartikel nach Europa getragen. "Gerade jetzt im Herbst sind die idealen Verhältnisse, vor allem in höheren Luftschichten, damit die Partikel zu uns befördert werden".

Wetterumschwung

Zunächst war der Rauch am Sonntag vor allem als diesiger Schleier in 3000 Metern mess- und wahrnehmbar. Mittlerweile ist er bis auf 1500 Meter Seehöhe gesunken. Noch bis Dienstagnacht wird der Blick dadurch getrübt bleiben: "Dann gibt es in Kärnten und Osttirol einen Wetterumschwung. Das Hoch weicht einer Kaltfront und durch die Luftvermischung werden auch die Rauchpartikel vorerst verschwinden".

Zumindest kurzzeitig muss man sich damit auch vom goldenen Herbst verabschieden: "Es wird am Mittwoch tatsächlich herbstlich ungemütlich. Die Sonne wird sich kaum durchkämpfen können, es wird unbeständig mit häufigen Schauern. Auch kurze Gewitter sind lokal nicht auszuschließen", sagt Demel. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 20 Grad zurück.

Es wird wieder wärmer

Noch ist aber nicht die Zeit gekommen, die warmen Pullover auszupacken: " Es wird nur eine kurze Störung, die die Temperaturen halbwegs auf das Normale für die Jahreszeit drückt, aber schon ab Donnerstag werden sie wieder steigen. Am Sonntag erwarte ich in Kärnten wieder 24 bis 25 Grad", prognostiziert der Meteorologe.