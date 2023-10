Salzburg schafft noch heuer den sogenannten Lufthunderter auf der A 10 Tauernautobahn ab - jene 100 km/h-Beschränkung zwischen Salzburg und Golling, die 2008 nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) verordnet worden ist. Auch in Kärnten und in der Steiermark gab es Forderungen nach einer Rückkehr zum 130 km/h-Tempolimit. In beiden Bundesländern wollen die Regierungen aber daran festhalten.