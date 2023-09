Der Bund drückt wieder aufs Tempo in Sachen Corona, seit die Kurve beim Abwassermonitoring steigt und die Omikron-Subvariante Pirola in Österreich nachgewiesen wurde. So wurde kürzlich die Kampagne zum CoV-Boostern vorgestellt und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) rät nachdrücklich zur Auffrischung.