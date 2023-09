Husten, Schnupfen, Heiserkeit - angesichts der Symptome und der herbstlichen Erkältungszeit stellt sich wieder die Frage nach einer Corona-Infektion. Anders als vor einem Jahr sind die Wohnzimmer-Antigen-Schnelltests nicht mehr gratis erhältlich, aber viele Bürger haben noch Reserven zu Hause. Was ist in diesem Zusammenhang zu beachten? Die Kleine Zeitung stellt fünf Fragen an Apothekerkammer-Präsident Hans Bachitsch.