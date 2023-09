Tragischer Ausgang einer Wanderung in der Friauler Bergwelt: Ein 76 Jahre alter Kärntner ist am Mittwoch bei einem Sturz verstorben. Der Mann verunglückte am Mittwoch zur Mittagszeit am Ende des Weges, der vom Gipfel des Terrarossa im Gemeindegebiet von Chiusaforte talwärts führt. "Auf einer Seehöhe von 1800 Metern dürfte er gegen 13 Uhr vermutlich wegen eines medizinischen Notfalles so unglücklich zu Sturz gekommen sein, dass er über den befestigten Weg hinaus rutschte", heißt es in einer Aussendung der Berg- und Höhlenrettung Friaul-Julisch Venetiens.